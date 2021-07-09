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На Иссык-Куле туристическая милиция спасла упавшего в обморок

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- Александр Тузов
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На Иссык-Куле сейчас тоже жарко, дело иногда доходит до обморока. Побывавший в Прииссыккулье бишкекский ветеран МВД КР Сергей Сячин сообщил VB.KG, что на днях время прогулки по парку в областном центре Караколе с жителем Тюпского района 31-летним Калысом С. случился обморок. Он упал на землю, ударившись о бетонный бордюр.

Калысу повезло в том, что рядом оказались инспекторы туристической милиции Управления внутренних дел Иссык-Кульской области лейтенанты Талант Омуралиев и Эламан Сагынбеков. Они несли службу по утвержденному маршруту.

Милиционеры, заметив молодого человека, упавшего на землю и потерявшего сознание, немедленно подбежали к пострадавшему. От удара о бордюр у него началось сильное кровотечение из носа. Лейтенанты перенесли парня в тень, вызвали "скорую помощь" и приступили к оказанию первой помощи. Еще приезда скорой милиционеры сумели остановить кровотечение и привели Калыса в сознание.

Как рассказали милиционеры, во время службы в органах внутренних дел с ними случалось разное, но спасать упавшего в обморок и истекавшего кровью пришлось впервые.

Фото Сталбека Усубакунова.


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URL: https://www.vb.kg/403293
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, Патрульная милиция, МВД
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