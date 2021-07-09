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Пополняйте Mbank Online через "О!Деньги" без комиссии

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Кошелек "О!Деньги" в приложении "Мой О!" становится еще выгоднее и удобнее. Теперь пользователи сервиса могут пополнять Mbank Online и карточные счета "Коммерческого банка Кыргызстан" не только не выходя из дома, но и без комиссии. Кроме того, комиссия больше не взымается и при пополнение Mbank Online через платежные терминалы О!.

Чтобы воспользоваться услугой в приложении достаточно установить "Мой О!", пройти онлайн-идентификацию кошелька "О!Деньги" и выбрать нужный сервис в каталоге. Перевод поступает моментально, а электронный чек сохраняется в истории платежей.

Отметим, что комиссия за переводы с Mbank Online на кошелек "О!Деньги" также отменена.

О приложении

Приложение "Мой О!" превысило отметку в 2 миллиона установок и является одним из самых популярных в Кыргызстане. Личный кабинет абонента О! помогает управлять номером, а кошелек "О!Деньги" позволяет моментально переводить средства на кошельки и карты, а также бесконтактно оплачивать более 900 сервисов, включая коммунальные услуги, интернет, штрафы, счета в кафе, покупки в магазинах, топливо на АЗС и многое другое.

Установите "Мой О!" по ссылке: [urlhttps://play.google.com/store/apps]Google Play[/url] или [urlhttps://www.apple.com/ru/app-store/]App Store[/url].

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817


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URL: https://www.vb.kg/403294
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