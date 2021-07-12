Ангелы всех мастей слетелись на выставку в M'Art gallery

Выставка кукол под названием "Ангелы бывают разные…" проходит в эти дни в M'Art gallery. Свои необыкновенные авторские работы принесли сюда члены Гильдии кукольников Кыргызстана.

Экспозиция в уютной M'Art gallery, расположенной на территории выставочного зала Союза художников Кыргызской Республики "Дубовый парк", представляет вниманию горожан и гостей нашего города действительно уникальные произведения. Авторы этих кукол – талантливые отечественные мастера. Сами работы существуют в единственном экземпляре. А по окончании работы выставки они, возможно, даже станут частью чьей-то коллекции.

"Тему выставки предложили сами ее участники. Честно говоря, она давно витала в воздухе, но лишь сейчас, наконец, все получилось. Пандемия, лето, творческий застой, желание снова собраться вместе и обсудить планы на будущее – все эти обстоятельства и подтолкнули нас к тому, чтобы открыть выставку. Открытие, собственно говоря, вышло неофициальным. Это была, скорее, творческая тусовка кукольников с дружескими посиделками и обменом опытом. Все решили, что нужно продолжать творить, несмотря ни на что", - рассказала корреспонденту VB.KG глава Гильдии Наталья Волошина.

Участие в выставке приняли около десяти мастеров. Желание присоединиться есть и у других членов организации. В течение месяца они могут также принести в галерею свои работы. В настоящий же момент в M'Art gallery можно увидеть ангелов, созданных Натальей Копытовой, Николаем Жестовским, Марией Олехнович, Анной Зотовой, Тамарой Попковой...

"Свои произведения принесли также Геля Воронина и ее дочь Ольча Пихота, Татьяна и Андрей Белоус, работающие с войлоком, Оля Хмелева. Текстильные ангелы в этностиле – это Майя Таш. Обещал порадовать нас своими произведениями и Джум Гунн. Ждем, когда закончит. Все мастера интересны по-своему. Каждый работает в своей технике. И, главное, что по окончании работы нашей камерной выставки, все ее экспонаты плавно вольются в постоянную экспозицию M'Art gallery", - продолжает Наталья Волошина.