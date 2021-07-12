Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 100.02 - 101.35

Ангелы всех мастей слетелись на выставку в M'Art gallery

113  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выставка кукол под названием "Ангелы бывают разные…" проходит в эти дни в M'Art gallery. Свои необыкновенные авторские работы принесли сюда члены Гильдии кукольников Кыргызстана.

Экспозиция в уютной M'Art gallery, расположенной на территории выставочного зала Союза художников Кыргызской Республики "Дубовый парк", представляет вниманию горожан и гостей нашего города действительно уникальные произведения. Авторы этих кукол – талантливые отечественные мастера. Сами работы существуют в единственном экземпляре. А по окончании работы выставки они, возможно, даже станут частью чьей-то коллекции.

"Тему выставки предложили сами ее участники. Честно говоря, она давно витала в воздухе, но лишь сейчас, наконец, все получилось. Пандемия, лето, творческий застой, желание снова собраться вместе и обсудить планы на будущее – все эти обстоятельства и подтолкнули нас к тому, чтобы открыть выставку. Открытие, собственно говоря, вышло неофициальным. Это была, скорее, творческая тусовка кукольников с дружескими посиделками и обменом опытом. Все решили, что нужно продолжать творить, несмотря ни на что", - рассказала корреспонденту VB.KG глава Гильдии Наталья Волошина.

Участие в выставке приняли около десяти мастеров. Желание присоединиться есть и у других членов организации. В течение месяца они могут также принести в галерею свои работы. В настоящий же момент в M'Art gallery можно увидеть ангелов, созданных Натальей Копытовой, Николаем Жестовским, Марией Олехнович, Анной Зотовой, Тамарой Попковой...

"Свои произведения принесли также Геля Воронина и ее дочь Ольча Пихота, Татьяна и Андрей Белоус, работающие с войлоком, Оля Хмелева. Текстильные ангелы в этностиле – это Майя Таш. Обещал порадовать нас своими произведениями и Джум Гунн. Ждем, когда закончит. Все мастера интересны по-своему. Каждый работает в своей технике. И, главное, что по окончании работы нашей камерной выставки, все ее экспонаты плавно вольются в постоянную экспозицию M'Art gallery", - продолжает Наталья Волошина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403295
Теги:
выставка, искусство, Бишкек, культура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  