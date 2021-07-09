Трансляция Италия – Англия: кто покажет финал Евро-2020

Не пропустите грандиозное футбольное шоу Евро-2020. Атакующие Англия и Италия обещают зрелищную игру!

Решающая встреча за звание нового чемпиона континента состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Соперники встречались до этого 27 раз, из которых 11 побед у Италии, 8 побед Англии и восемь ничьих. Кто ваш фаворит: Английские львы VS лазурно-синие "Скуадра Адзурра"?

Смотрите финал Евро-2020 в приложении O!TV в прямом эфире телеканалов Qsport Arena и КТРК Спорт. Скачивайте приложение O!TV по ссылке https://o.kg/l/otv/ и подключайте пакет "‎О!TV Премиум"‎ *750*3# за 7 сомов в день.

Стартовый свисток прозвучит в ночь с воскресенья на понедельник, 12 июля, в 01:00 по бишкекскому времени.

О!ле-оле-оле – большой футбол на O!TV.

Подробнее на сайте otv.kg. Стоимость указана с учётов всех налогов.