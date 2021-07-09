Мониторить пастбища КР теперь будут с помощью мобильного приложения

Мобильное приложение по мониторингу пастбищ появилось в Кыргызстане. Теперь собирать количественную и качественную информацию о состоянии пастбищ республики можно с помощью современных технологий. Об этом сообщает Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).

Новое мобильное приложение дает возможность собрать детальные и актуальные данные по продуктивности и составу растительного покрова пастбищных угодий. В его основе - одно из существующих приложений международного уровня LandPKS. ОФ "САМР Ала-Тоо" адаптировал мобильное приложение по мониторингу и оценке состояния пастбищ в рамках кыргызско-германского проекта по сохранению биоразнообразия орехоплодовых лесов Кыргызстана, реализуемого Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) по поручению правительства Германии.

Приложение ориентировано для использования на территории Кыргызстана, но в будущем может быть адаптировано и к условиям других стран Центральной Азии. В приложении легко ориентироваться, так как в нем доступны фотографии растений, деревьев, общая характеристика видов почв для точной их оценки. Данные можно видеть в графиках, а результаты могут отображаться по регионам, районам, участкам, а также по сезонам и годам.

В настоящее время приложение апробируется на территории лесхозов Аксыйского и Базар-Коргонского районов. Сотрудники лесных хозяйств Аксы, Аркыт и Авлетим Аксыйского района и представителей местных пастбищных комитетов в июне уже прошли обучение по использованию приложения. Представителям лесных хозяйств Базар-Коргонского района были переданы планшеты.

Главный лесник хозяйства Авлетим Атай Нарбаев, вспоминает, что раньше все данные они записывали в блокноты и журналы вручную, а потом, спустившись с пастбищ в лесхоз, переносили в компьютер. Это, конечно же, занимало много времени. Сейчас все собранные данные сразу попадают на сервер, где их можно архивировать, сравнивать результаты прошлых лет, анализировать и делать прогнозы.

Скачать приложение "Мониторинг пастбищ" на кыргызском, русском и английском языках можно уже сейчас.

Ежегодный мониторинг и оценка состояния пастбищ в Кыргызстане имеют важное значение, поскольку помогают рассчитать нормы нагрузки, оценить степень деградации и разработать меры по предотвращению оползней, селей и эрозии почвы в горных районах. На территории Государственного лесного фонда имеется почти 900 тысяч гектаров пастбищ.

ОФ "CAMP Ала-Тоо" в рамках кыргызско-германского проекта проводит мониторинг продуктивности пастбищ на 30 участках проектных лесных хозяйств Базар-Коргонского района с 2015 года. А с июня 2021 года и на территории трех проектных лесхозов Аксыйского районов Джалал-Абадской области. Оценка состояния пастбищ проводится дважды в год: весной и осенью, по двум методикам - оценка урожайности пастбищ и общего проективного покрытия территории растительностью.