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Милиционеры нашли на Ошском рынке потерявшуюся девочку

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- Н Крайнова
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В ОВД Жайылского района поступило сообщение со службы 102 о том, что 8 июля на автовокзале г.Кара-Балта на маршрутное такси в сторону Бишкека родственники посадили девочку М.А. 2015 года рождения. По приезду в Бишкек ее должны были встретить родители, но она пропала. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в ГУВД Чуйской области. Сразу же был ориентирован весь личный состав Отдела внутренних дел Чуйской области и города Бишкек, были разосланы ориентировки.

"Благодаря слаженным действиям в ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ППСМ ГУВД Чуйской области девочка была найдена на территории Ленинского района Бишкека на Ошском рынке. Все обстоятельства происшедшего выясняются. Ближайшее время сотрудники милиции девочку передадут родителям", - говорится в сообщении ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/403299
Теги:
ГУВД, маршрутки, Ошский рынок, Чуйская область, Бишкек, пропал ребенок
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