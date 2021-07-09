Милиционеры нашли на Ошском рынке потерявшуюся девочку

В ОВД Жайылского района поступило сообщение со службы 102 о том, что 8 июля на автовокзале г.Кара-Балта на маршрутное такси в сторону Бишкека родственники посадили девочку М.А. 2015 года рождения. По приезду в Бишкек ее должны были встретить родители, но она пропала. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в ГУВД Чуйской области. Сразу же был ориентирован весь личный состав Отдела внутренних дел Чуйской области и города Бишкек, были разосланы ориентировки.

"Благодаря слаженным действиям в ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ППСМ ГУВД Чуйской области девочка была найдена на территории Ленинского района Бишкека на Ошском рынке. Все обстоятельства происшедшего выясняются. Ближайшее время сотрудники милиции девочку передадут родителям", - говорится в сообщении ГУВД Чуйской области.