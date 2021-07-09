Получить гражданство Кыргызстана отдельным категориям теперь станет легче

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О Временном положении об упрощенном порядке приобретения гражданства Кыргызской Республики этническими кыргызами и лицами без гражданства кыргызской национальности". Об этом сообщает Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.

В целях реализации своих конституционных полномочий по вопросам гражданства Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал документ, который должен упростить жизнь многих граждан.

По информации Государственной службы миграции при Правительстве КР на территории Кыргызской Республики проживает сейчас более 5 тысяч этнических кыргызов, у которых по тем или иным причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность. Как следствие, многие не имеют на территории Кыргызской Республики правового статуса из-за отсутствия иностранных паспортов и испытывают сложности в приобретении гражданства Кыргызской Республики.

Актуальность данного вопроса усилилась с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима чрезвычайной ситуации. Этнические кыргызы и их семьи оказались лишены доступа к основным социальным и медицинским услугам. К ним не выезжали кареты Скорой помощи, им отказывали в госпитализации и так далее.

В соответствии с Конституцией и Законом Кыргызской Республики "О гражданстве Кыргызской Республики" в целях урегулирования правового статуса этнических кыргызов, включая лиц без гражданства кыргызской национальности, находящихся на территории Кыргызской Республики, постановляется утвердить Временное положение об упрощенном порядке приобретения гражданства Кыргызской Республики этническими кыргызами и лицами без гражданства кыргызской национальности.

Указ коснется:

- лиц, у которых истекли или истекают сроки действия национальных паспортов страны происхождения, в том числе имеются паспорта СССР;

- лиц, у которых отсутствуют свидетельства о рождении (были утеряны, испорчены, отсутствовали вообще);

- лиц, проживающих на территории республики, которым исполнилось 18 лет, и у которых по разным причинам отсутствуют паспорта или же они не приобрели гражданство Кыргызской Республики;

- лиц достигших совершеннолетия, родившихся в Кыргызской Республике до приобретения родителями гражданства Кыргызской Республики.

Временное положение будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Настоящий Указ вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня его официального опубликования.