В Бишкеке от укусов собак и кошек пострадали 1 тысяча 321 человек

В этом году жители столицы стали чаще обращаться за медицинской помощью после укусов собак и кошек. По последним данным, пострадали 1 тысяча 321 человек, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 960 случаев.

Данная статистика указывает на увеличение риска заражения гидрофобией (бешенством). По результатам обследования 85,5 % пострадавших укусили собаки.

С начала этого года горожане обращались в муниципалитет по вопросу санитарного отлова или отстрела собак 165 раз. Все заявки были отработаны в срок. А в прошлом году от граждан в мэрию поступило 665 подобных заявок.