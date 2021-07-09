Восемнадцать точек общепита оштрафованы за нарушения антиковидных мер

В Бишкеке проходят рейдовые мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил. Об этом сообщает мэрия столицы.
Команда Санитарно-экологической инспекции в дневное время обходят все супермаркеты, гипермаркеты и торговые центры, а в ночное время усиленному контролю подвергаются кафе и рестораны.
В ходе проверок из-за несоблюдения масочного режима, отсутствия дезинфицирующих ковриков при входе, антисептиков, отсутствия журнала учета о состоянии здоровья персонала оштрафованы следующие объекты:
На все вышеназванные заведения наложен штраф по статье 293 Кодекса "О Нарушениях" за неисполнения или ненадлежащее исполнения распоряжения уполномоченного органа в размере для физических лиц-3000, для юридических-13000 сом.