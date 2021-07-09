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Восемнадцать точек общепита оштрафованы за нарушения антиковидных мер

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- Ренат Кольцов
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В Бишкеке проходят рейдовые мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил. Об этом сообщает мэрия столицы.

Команда Санитарно-экологической инспекции в дневное время обходят все супермаркеты, гипермаркеты и торговые центры, а в ночное время усиленному контролю подвергаются кафе и рестораны.

В ходе проверок из-за несоблюдения масочного режима, отсутствия дезинфицирующих ковриков при входе, антисептиков, отсутствия журнала учета о состоянии здоровья персонала оштрафованы следующие объекты:

  1. "Империя пиццы", "Beef Burgers", "Савор", "Каганат", "Центр плова", "Киана", "Буржуй", "Буржуй", "Pascal", "Граф", "Fresh box"(ТРЦ Вефа центр), "Хан Тенири", "Белек", "Палаццо", "Кебаб хаус", "Этилер", "Ак-Бата", "Даамдуу";
  2. гипермаркет "Народный";
  3. магазины "Rody mood"(ТРЦ Вефа центр), "Джал-23";
  4. компьютерный клуб "Dota".

На все вышеназванные заведения наложен штраф по статье 293 Кодекса "О Нарушениях" за неисполнения или ненадлежащее исполнения распоряжения уполномоченного органа в размере для физических лиц-3000, для юридических-13000 сом.


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URL: https://www.vb.kg/403311
Теги:
мэрия, рейд, санитария
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