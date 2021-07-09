Необычный побочный эффект от вакцины Pfizer обнаружили женщины в Норвегии

Норвежское издание NRK, сообщает о новом побочном эффекте вакцины от коронавируса. У женщин от нее становится больше грудь. Правда ли это? Перевод статьи размещен на сайте ИноСМИ.

Многие заметили этот эффект

Семнадцатилетняя Эмма из Осло привилась первой дозой пару недель назад. После этого произошло нечто странное. У нее внезапно выросла грудь.

"Мне понадобился бюстгальтер на целый размер больше, это был своего рода небольшой кризис", - сообщает Эмма, чью фамилию NRK не хочет называть из соображений деликатности.

Девушка разместила в ТикТоке видео о внезапном явлении и получила сотни комментариев от людей, которые заметили то же самое.

"Когда я увидела, что в ТикТоке у многих тоже так было, я стала искать в интернете и нашла целую кучу американских статей", - сообщает Эмма.

Оказывается, в Норвегии этот побочный эффект тоже не новость.

"Мы видим, что у некоторых женщин лимфатические узлы увеличиваются и становятся более заметными, особенно с той стороны, куда был сделан укол", - сообщает Хайнрих Бакманн (Heinrich Backmann), главный врач Центра диагностики молочной железы при Нурланнской больнице в Будё. Он подчеркивает, что изменения лимфатических узлов встречаются часто. Так организм реагирует на воспаления или инфекции. Но эффект кратковременный - самое большее через несколько недель лимфатические узлы возвращаются к обычному размеру.

В США об этом знают

Директор по медицинским вопросам в Норвежском агентстве лекарственных средств Стейнар Мадсен (Steinar Madsen) слышал об этом побочном эффекте и в социальных сетях, и от властей в США.

Этот эффект не слишком подробно исследован, но Мадсен подтверждает, что он связан с лимфатическими узлами.

Это можно объяснить тем, что после вакцинации примерно у 10% увеличиваются лимфатические узлы в подмышечных впадинах, грудь немного приподнимается, и женщине кажется, что она стала больше.

Pfizer: вероятность есть

Представительство компании Pfizer в Норвегии говорит, что никогда не слышало о том, чтобы их вакцина увеличивала грудь. Однако директор по связям с общественностью Юаким Хенриксен (Joachim Henriksen) не исключает, что иммунная реакция на вакцину действительно может вызывать увеличение лимфатических узлов.

По его словам, у вакцины Pfizer нет никаких серьезных побочных эффектов.