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Родители Валерия Меладзе отдали 300 тысяч рублей телефонным мошенникам

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- Ренат Кольцов
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Вчера днём отцу певца Шоте Меладзе позвонила неизвестная женщина. Она представилась племянницей и сразу вывалила свою беду - она якобы устроила ДТП с пострадавшей и теперь ей грозит срок.

"Родственница" рассказала, что находится в полиции и передала трубку "старшему следователю", а тот вполне уверенным голосом заявил, что для освобождения племянницы нужен 1 миллион рублей. Рассказывает телеграмм-канал Baza

У родителей Меладзе таких денег не было, поэтому с полицейским по телефону договорились на 300 тысяч. Пенсионеры приготовили денежный кулёк - положили купюры в постельное бельё с полотенцем - и передали неизвестному мужчине, который приехал к их дому.

Сразу после передачи суммы Шота решил набрать родственникам и, конечно, выяснил, что с племянницей всё нормально. Полиция уже возбудила уголовное дело.


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URL: https://www.vb.kg/403318
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