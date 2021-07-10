Задержанный пограничник возвращен в Кыргызстан

Вчера, 9 июля, по итогам переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана военнослужащий Пограничной службы ГКНБ КР прапорщик З.Умаров, задержанный ранее в ходе нападения военнослужащими ПВ ГКНБ РТ был передан кыргызской стороне.

Сегодня, 10 июля, в 00 часов 55 минут пограничный представитель нашей страны и военнослужащий З.Умаров прибыли в Кыргызстан через пункт пропуска "Кайрагач-автодорожный". Состояние здоровья пограничника оценивается как удовлетворительное.

Также отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 10 часов утра, сегодня обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области стабильная.