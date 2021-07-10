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Задержанный пограничник возвращен в Кыргызстан

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 9 июля, по итогам переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана военнослужащий Пограничной службы ГКНБ КР прапорщик З.Умаров, задержанный ранее в ходе нападения военнослужащими ПВ ГКНБ РТ был передан кыргызской стороне.

Сегодня, 10 июля, в 00 часов 55 минут пограничный представитель нашей страны и военнослужащий З.Умаров прибыли в Кыргызстан через пункт пропуска "Кайрагач-автодорожный". Состояние здоровья пограничника оценивается как удовлетворительное.

Также отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 10 часов утра, сегодня обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области стабильная.


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URL: https://www.vb.kg/403321
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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