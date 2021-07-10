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Греция осудила намерение Казахстана реабилитировать Туркестанский легион

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- Ренат Кольцов
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Государственные и общественные деятели Греции выступили с осуждением намерений властей Казахстана реабилитировать пособников нацистов и карателей из Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, текст заявления публикует socialismkz.info.

Среди тех, кто подписал открытое письмо в адрес казахстанских властей, двадцать известных деятелей ветеранских организаций, профсоюзного движения и Коммунистической партии Греции. Действующие депутаты, среди которых заместитель председателя национального парламента и два депутата Европарламента.

"Мы осуждаем реакционное правительство Казахстана, которое, имея готовый план, стремится политически и юридически оправдать членов преступных групп, сотрудничавших с нацистами во время Второй мировой войны.

Два депутата от правящей партии и члены "государственной комиссии по реабилитации", штаб, на который правительство возложило выполнение этой антиисторической и опасной задачи, предлагают ввести уголовное преследование тех, кто "оскорбляет" Мустафу Шокая, основателя Туркестанского легиона.

Мы осуждаем всякий план криминализации всех тех, кто хочет сохранить историческую память и настоящую историю, написанную народом Казахстана, мы осуждаем пособников нацистов и их деятельность.

Нацистский "Туркестанский легион" действовал в различных странах Европы, участвовал в подавлении партизанских движений и проведении фашистских карательных операций против антифашистов и мирных жителей Беларуси, Польши, Греции, Италии и Югославии. 789-й батальон "Туркестанского легиона" после "переформирования" в Германии был отправлен в Грецию в 1943 году, где он сражался против партизан ЭAM-ЭЛАС.

Мы солидарны с народом Казахстана, который выступает против любых попыток оправдать убийц - пособников нацистов и СС", - говорится в заявлении.


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URL: https://www.vb.kg/403329
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