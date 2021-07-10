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Новые цветочные композиции радуют бишкекчан

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" полностью завершили посадку однолетних цветов. Теперь пестрые и яркие клумбы украшают столичные аллеи и бульвары.

На сегодняшний день в Бишкеке высажены: сальвии (красные, белые, фиолетовые), петунии, георгины, тагетес, агератум, львиный зев, цинерарии, цинии и многие другие растения. Сейчас, когда цветы уже полностью раскрылись, бишкекчане могут насладиться красотой их цветения в полной мере.

Зеленхозовцы усердно ухаживают за ними каждый день пропалывая и осуществляя автополив.

Также, МП "Бишкекзеленхоз" благодарит за содействие в поливе Бишкекский бетонный завод, который предоставил предприятию 10 миксеров (бетономешалок) для ночного автополива Свердловского района. Миксеры присоединились к водовозам Зеленхоза и с 18 часов до 23 часов обеспечивали водой зеленые насаждения столицы, воду для полива миксеры набирают со скважины завода.


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URL: https://www.vb.kg/403330
Теги:
озеленение, Бишкек, Бишкекзеленхоз
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