Новые цветочные композиции радуют бишкекчан

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" полностью завершили посадку однолетних цветов. Теперь пестрые и яркие клумбы украшают столичные аллеи и бульвары.

На сегодняшний день в Бишкеке высажены: сальвии (красные, белые, фиолетовые), петунии, георгины, тагетес, агератум, львиный зев, цинерарии, цинии и многие другие растения. Сейчас, когда цветы уже полностью раскрылись, бишкекчане могут насладиться красотой их цветения в полной мере.

Зеленхозовцы усердно ухаживают за ними каждый день пропалывая и осуществляя автополив.

Также, МП "Бишкекзеленхоз" благодарит за содействие в поливе Бишкекский бетонный завод, который предоставил предприятию 10 миксеров (бетономешалок) для ночного автополива Свердловского района. Миксеры присоединились к водовозам Зеленхоза и с 18 часов до 23 часов обеспечивали водой зеленые насаждения столицы, воду для полива миксеры набирают со скважины завода.