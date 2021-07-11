В РФ подготовят модель вакцинации россиян и иностранцев от коронавируса

Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации – такое поручение дал глава правительства Михаил Мишустин Роспотребнадзору и Минздраву страны. При этом имеется в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 процентов.

В модели также, как заявлено, должны быть учтены вакцинация иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России; ревакцинация населения с учетом рисков вирусных мутаций; другие актуальные факторы.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января текущего года. С начала июля в Москве начали прививать и иностранных граждан, это происходит на базе Многофункционального миграционного центра в Сахаров, торгового комплекса "Садовод" и спортивного комплекса "Лужники", а также в 25 поликлиниках (отделения платных услуг). Приступить к вакцинации трудовых мигрантов готовятся и в ряде других регионов страны.

Для достижения коллективного иммунитета в стране, по общим оценкам, необходимо провакцинировать не менее 60 процентов населения, то есть почти 69 млн человек. В эти дни глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с призывом привить всех россиян.

В Кремле, как сообщают "Известия", поддерживают призыв к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса. Однако, как отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, достигнуть цели по вакцинации всего населения трудно.

"Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами. Это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать", - заявил Песков.