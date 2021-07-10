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Кыргызские ученые стажируются в российской Дубне

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- Евгений Денисенко
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В Дубне (город, наукоград на севере Московской области, крупнейший в России центр по исследованиям в области ядерной физики) проходит 14-я стажировка молодых ученых и специалистов стран СНГ. В числе участников – и коллеги из Кыргызстана.

Стажировка организована Международным инновационным центром нанотехнологий (МИЦНТ) СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств Содружества и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

"В этом году, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, для прохождения стажировки в Дубну на месяц приехали научные сотрудники, преподаватели, инженеры, аспиранты, студенты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины", - отметили в МФГС.

"В МИЦНТ СНГ и ОИЯИ участники детально знакомятся с передовыми направлениями в фундаментальных исследованиях по физике, химии и биологии, с возможностями уникальных физических установок, налаживают контакты с учеными со всего мира, работающими в Объединенном институте ядерных исследований, лучше понимают, как реализуется междисциплинарный подход в научных исследованиях", - продолжили в МФГС.

Также подчеркивается, что стажировка проходит в год, когда институт и город Дубна отмечают 65-летие со дня образования. Множество тематических лекций, консультации опытных специалистов и знакомство с новейшими технологиями, в том числе на современных предприятиях научно-производственного комплекса города, в инновационной особой экономической зоне "Дубна" – это далеко не полный перечень пунктов программы, которую подготовил организатор стажировки Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ.

Впоследствии молодые ученые СНГ смогут претендовать на конкурсное предоставление научных грантов в рамках совместной программы МФГС и МИЦНТ СНГ. Стажировка в Дубне завершится 13 июля.


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URL: https://www.vb.kg/403333
Теги:
наука, Россия, СНГ
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