Бесплатные тренинги по энергоэффективности начались на Иссык-Куле

В них уже приняли участие более тридцати местных представителей индустрии гостеприимства (владельцы гостевых домов и точек общественного питания), а также местного айыл окмоту села Жыргалан Аксууйского района Иссык-Кульской области. Участие в тренингах абсолютно бесплатное.

Цель обучения – повысить осведомленность и уровень знаний региональных представителей малого и среднего бизнеса, работающих в секторе гостеприимства, об энерго- и ресурсоэффективности, практиках устойчивого производства и потребления. Предпринимателям рассказывают, какие технологии они могли бы внедрить у себя в гостевых домах и кафе. Например, об утеплении зданий (с помощью тепловых насосов, солнечных коллекторов, современных и экологически безопасных теплоизоляционных материалов), LED- освещении и мерах по сбережению электроэнергии, уличных солнечных фонарях, карточной системе управления зданием и многом другом.

Иссык-Кульская область была не случайно выбрана первым местом проведения тренингов для турбизнеса.

По словам одного из организаторов, эксперта проекта ПЭРЭТО (Продвижение энерго- и ресурсосбережения в туристической отрасли КР) Бакыта Аскарбекова, Иссык-Куль – это регион, где туризм развивается быстрыми темпами. Здесь каждый второй дом - это гостевой дом или частный пансионат, где наблюдается большой потенциал по энергосбережению.

По его словам, основной источник заработка сейчас для жителей села Жыргалан – это туризм. Однако состояние гостевых домов оставляет желать лучшего.

"Дома в селе старые, советского построения, многие помещения нуждаются в дополнительном утеплении. Как оказалось, у местного населения не хватает знаний по энергоэффективности. После тренингов они поняли, что при строительстве допускали много ошибок. Они удивляются, почему не знали этого раньше. Теперь они намерены эти проблемы", – пояснил эксперт.

Такие же тренинги уже прошли в Караколе, сейчас проходят для бизнесменов в Чолпон-Ате, затем о новых технологиях энерго- и ресурсосбережения расскажут в селе Тосор на южном берегу Иссык-Куля.

Организаторами тренингов выступили организации – партнеры проекта ПЭРЭТО: "Юнисон групп", Technopolis Group, CSCP, АУЦА.