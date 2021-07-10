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В ЕС сообщили новые данные о последствиях прививок от коронавируса

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- Ренат Кольцов
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Европейский регулятор обновил рекомендации по побочным эффектам от вакцин Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna и их возможной связи с редкими заболеваниями.

По информации РБК, комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подвел предварительные итоги исследований побочных эффектов, с которыми сталкиваются пациенты, получившие инъекции вакцин от коронавируса.

Речь идет о препаратах, официально одобренных к применению на территории Евросоюза.

Так, в отчете комитета говорится, что вакцины Comirnaty и Spikevax (мРНК-вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту. Эти заболевания рекомендуется добавить в перечень побочных эффектов.

Препарат Janssen от компании Johnson & Johnson европейский регулятор не рекомендовал колоть людям с синдромом капиллярной утечки (когда плазма крови проникает в ткани через стенки сосудов). Это редкое заболевание было обнаружено только у трех получателей вакцины Janssen, двое из них умерли.

EMA предложило предупреждать людей с синдромом Гийена - Барре (СГБ) перед вакцинацией препаратом от AstraZeneca. СГБ - редкое аутоиммунное заболевание, которое вызывает воспаление нервных окончаний и приводит к мышечной слабости, болям, онемениям, затруднениям при движении.

При получении разрешения на применение вакцины от AstraZeneca СГБ был упомянут в качестве маловероятной неблагоприятной реакции организма. EMA не нашло пока что связи между этим заболеванием и инъекцией, но рекомендовало включить предупреждение о синдроме в брошюры для медиков и пациентов.

В отчете европейского регулятора нет информации о российских вакцинах, в том числе о первом отечественном препарате "Спутник V", поскольку они не зарегистрированы в ЕС.

Накануне власти Норвегии объяснили необычный побочный эффект, наблюдавшийся у некоторых женщин после инъекции вакцины от Pfizer, - у них начинала расти грудь.


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URL: https://www.vb.kg/403337
Теги:
вакцина, Европейский союз
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