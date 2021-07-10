В казахстанских соцсетях появился фейк о лечение COVID-19 одуванчиком

В известном казахстанском TG-канале разместили пост о новом исследовании, которое доказывает эффективность одуванчика при лечении COVID-19. Экстракт листьев привычного всем растение,якобы способен блокировать связывание спайк-белка коронавируса с поверхностью здоровых клеток.

В распространяемом посте утверждается, что водный раствор одуванчика способен предотвратить заражение коронавирусом. В качестве источника этой информации указывается научное издание SienceDirect.com. Борцы с фейками - казахстанский сайт stopfake.kz,нашли эту статью и выяснили, что опубликована она действительно в указанном научном журнале 11 октября 2006 года. Научный труд рассказывает о фитохимических и фармакологических характеристиках одуванчика обыкновенного. И в публикации нет ни слова о влиянии растения на спайк-белок коронавируса SARS-CoV-2. Хотя бы по той причине, что известно о нем стало в 2019 году.

Фейк о лечение коронавируса одуванчиком завершается абзацем о том, что "полагаться на вакцинирование опасно <…> и является рискованным мероприятием с краткосрочным результатом".

Вот так и недостоверную информацию на уши повесели, и на глупое дело подбивают. Два в одном. Хотя кто знает, если в экстракт одуванчика добавить пять капель иссык-кульского корня…