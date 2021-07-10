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Стартовала онлайн-продажа билетов на турнир EFC 38

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 10 июля, стартовала онлайн-продажа билетов на турнир по смешанным единоборствам EFC 38, который пройдет 3 августа на ипподроме в городе Чолпон-Ата на Иссык-Куле.

Почетным гостем мероприятия станет бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Билеты уже можно приобрести на сайте kassir.kg. Их цена варьирует от 500 до 4000 сомов. Точная стоимость зависит от расположения места на трибуне.

Кстати, покупку можно оформить через карты VISA, MasterCard, ЭЛСОМ или MBank Online. Каждый приобретенный билет строго персональный. Его передача другому человеку приведет к аннулированию без возмещения стоимости.

Организаторы отмечают, что турнир пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований.


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URL: https://www.vb.kg/403344
Теги:
Иссык-Кульская область, турнир, Хабиб Нурмагомедов
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