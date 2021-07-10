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В России подсчитали сколько заработал Санкт - Петербург на ЕВРО-2020

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- Ренат Кольцов
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Санкт-Петербурге смог существенно заработать благодаря проведению чемпионата Европы по футболу. Заработанные деньги подсчитали аналитики сервисов "Сбера". Результатами исследования поделился Прайм со ссылкой на РИА Новости.

"В июне по сравнению с маем в Петербурге количество платежей в категории общепита выросло на 37%, оборот - на 29%. Средний чек снизился на 6%, но все равно остался высоким и составил 2048 рублей", - привели данные исследователи.

Футбольные болельщики уехали из северной столицы с подарками: в июне траты на сувениры выросли на 24%, а оборот увеличился на 32%. Средний чек вырос на 6% к маю и составил 3934 рубля.

Не экономили болельщики в Петербурге и на такси. В июне траты на такси и каршеринг выросли на 64% относительно мая, оборот - на 50%, а средний чек - на 13%. Он составил 2302 рубля.

Сегодня также стало известно, что исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен в специальном письме поблагодарил оргкомитет ЕВРО - 2020 в Санкт-Петербурге за организацию матчей турнира.

"Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, это невероятное достижение! Последние несколько недель были очень интенсивными для всех вовлеченных в этот проект. И я хотел бы поблагодарить каждого из вас - за все усилия, которые вы приложили, чтобы проект Евро состоялся. Вы показали, чего можно достичь, когда преданные любимому делу и мотивированные люди работают вместе как одна команда, когда они разделяют одни цели и амбиции", - заявил Мартин Каллен.

ЕВРО-2020 стартовал 11 июня. Матчи турнира принимали Лондон, Рим, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Будапешт, Севилья, Бухарест, Амстердам, Глазго и Копенгаген.

В финале турнира, который состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" в ночь на 12 июля, сыграют сборные Англии и Италии.


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URL: https://www.vb.kg/403346
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