Вернет ли президент Садыр Жапаров золото народу?

8 июня на пресс-конференции в Бишкеке председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев объявил о расследовании фактов коррупции при разработке одного из крупнейших в мире высокогорных золоторудных месторождений Кумтор. А это месторождение, на минуточку, обеспечивает более 10% ВВП Киргизии! Фигуранты уголовного дела - десятки чиновников и все (!) бывшие президенты, правившие республикой с момента провозглашения независимости в 1991 году. И Аскар Акаев, и Курманбек Бакиев, и Алмазбек Атамбаев, и Сооронбай Жээнбеков. Акаев и Бакиев, которые проживают за границей, объявлены в международный розыск.

Речь идет о беспрецедентной для постсоветского пространства попытке вернуть украденное с помощью взяток, присвоенное и отмытое (в прямом и переносном смысле) золото на миллиарды долларов.

Киргизия - одно из самых дружественных России государств. Русским языком тут свободно владеет половина населения, а его официальный статус закреплен в конституции. Здесь до сих пор живут 350 тысяч русских. Страна с уникальной природой и запасами полезных ископаемых. Увы, на протяжении 30 лет руководители молодой республики занимались не развитием экономики, а распилом того, что досталось им от Советского Союза или лежит в недрах. В результате Киргизия превратилась в одну из самых бедных стран Азии, многие ее граждане вынуждены уехать на заработки на заграницу, прежде всего в Россию.

Месторождение Кумтор было открыто в 1978 году еще советскими геологами. В 1997-м канадская горнорудная компания Cameco начала на Кумторе промышленное производство золота. В 2003-м компания должна была передать рудник под контроль Киргизии. В это время цена на золото выросла, поэтому канадцы вовлекли тогдашнего президента Аскара Акаева в коррупционную схему. Активы Cameco были переданы новой компании Centerra Gold Inc., где республике принадлежало уже не 67%, а лишь 33%. Это было сделано под предлогом листинга на бирже в Торонто. А накануне IPO Акаев ухитрился за бесценок продать часть принадлежавших государству акций, хотя было ясно, что в ближайшее время они подорожают во много раз. Так доля государства упала до… 26% вместо 100% по соглашению.

Получив полный операционный контроль над компанией, "иностранные инвесторы" подкупали все правящие элиты Киргизии, которые регулярно сменялись в ходе революций. Их не трогали ни регуляторы, ни экологический надзор, ни налоговые службы. Почувствовав полную безнаказанность, они стали живыми подтверждением справедливости процитированной Карлом Марксом формулы Джозефа Даннинга о том, что при 300% прибыли для капитала "нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы".

В результате был нанесен колоссальный вред природе, поставлены под угрозу здоровье 3,5 тысяч человек, которые там работают и живут. Последний трагический инцидент был в декабре – под завалами погибло двое рабочих, чьи тела до сих пор не нашли.

Недавно я видел эту кошмарную картину собственными глазами, когда полдня провел на руднике. Дороги, прямо над которыми нависают ничем не укрепленные огромные пласты породы. Более двух миллиардов тонн обработанной породы свалены прямо на языки ледников на высоте 5.000 метров над уровнем моря. И это в сейсмически опасной зоне, в горах Тянь-Шаня! Ледники в любой момент могут "поехать": если в одну сторону, то погубят 3,5 тысячи человек, в другую – сдвинут хранилища цианида, которым ощелачивают золото, и отравят истоки горных рек, текущих на равнины Центральной Азии.

Достопочтенные "инвесторы" не платили всех налогов и мизерные дивиденды. Получив за 25 лет $27 миллиардов прибыли, все дивиденды государству Киргизии как акционеру составили всего $87 миллионов.

В 2017 году менеджмент Centerra аккумулировал почти $1,5 миллиарда, после чего начал вкладывать их в рудники далеко за пределами Киргизии – например, в Неваде за $500 миллионов. Через год это решение было признано "ошибочным", так как пласты залегают на глубине 1,5 километров, и инвестиция была… списана. Аналогичная история случилась в Монголии и других странах. Так, под предлогом "расширения бизнеса" из компании выводились огромные деньги! В то время, как тысячи рабочих на Кумторе получали за свою опасную работу жалкие копейки, иностранные менеджеры выплачивали себе бонусы на десятки миллионов долларов. Они покупали подержанные катерпиллеры по $650 тысяч, которые затем списывали и по $6 тысяч продавали майнинговым компаниям. В то время, как выручка составляла $1,2 миллиарда долларов в год, а затраты $300 миллионов, компания показывала прибыль всего в $200 миллионов.

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров еще в 2012 году, будучи членом парламента, требовал навести порядок на Кумторе. Он говорил о чудовищном ущербе для экологии, о взятках и хищениях. За это попал в тюрьму, ибо золотодобытчики коррумпировали всех предыдущих руководителей, включая премьеров и президентов. Об этом свидетельствуют огромные состояния сбежавших из Киргизии бывших руководителей – Кумтор всегда был главным источником для их незаконного обогащения.

Прошлой осенью в результате очередной революции Жапаров был освобожден из тюрьмы, и в январе этого года избран президентом Киргизии. Вместе с единомышленниками, которых, как и его самого, 9 лет преследовали за борьбу против варварской эксплуатации Кумтора, он начал процесс возврата госконтроля над месторождением. Недавно ему это удалось, хотя прежний менеджмент подал в суд Нью-Йорка заявление о банкротстве компании, заблокировал на ее счетах $1,7 миллиарда и попытался лишить рудник "цифровых мозгов" - изъял все IT-оборудование и софт.

Тем не менее, предприятие работает, и у Жапарова есть реальный шанс увеличить госбюджет Киргизии в разы, причем довольно быстро.

Раньше доходы от освоения Кумтора уходили в личные семейные бюджеты руководителей республики, а в госбюджет попадало максимум 6-7% прибыли. Причем эти 6-7% обеспечивали 20% доходов государства! Представьте себе, что теперь оно будет получать все 100%...

Разумеется, сейчас прежние хозяева Кумтора, более 20 лет присваивавшие национальные богатства страны, оказывают на руководство республики колоссальное давление, действуя, в том числе, на международной политической арене. Крайне интересно, хватит ли у Садыра Жапарова воли не свернуть со своего пути.

Автор: Александр ЛЕБЕДЕВ

Известный банкир, глава "Национальной резервной корпорации"

Источник: kp.ru