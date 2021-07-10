Европейские врачи призвали отказаться от азитромицина в терапии COVID -19

Сегодня, Европейское общества клинической микробиологии (ECCMID) со ссылкой на статью в журнале Lancet Respiratory Medicine сообщило, что антибиотик азитромицин не способен улучшить состояние людей, страдающих от легких или средних форм коронавирусной инфекции.

"Наши наблюдения показывают, что употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию или гибели от коронавирусной инфекции. Крайне важно, чтобы медики всех стран мира в ближайшее время отказались от использования этого препарата для борьбы с COVID-19, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию", - цитирует исследователей ТАСС.

В первые месяцы после начала распространения коронавирусной инфекции медики из Франции заявили, что им удалось подавить COVID-19 или значительно уменьшить ее тяжесть при помощи комбинации из антибиотика азитромицина и гидроксихлорохина, популярного противомалярийного средства.

Последующие опыты и наблюдения указали на то, что гидроксихлорохин не способен защитить организм пациентов от коронавируса в концентрациях, безопасных для их здоровья. С другой стороны, многие ученые предполагали, что азитромицин все же может оказывать положительное действие на организм носителей легких форм COVID-19 за счет сильного противовоспалительного эффекта.

Бесполезная терапия

Группа британских ученых под руководством Данкана Ричардса, профессора Оксфордского университета, проверила, так ли это на самом деле в ходе клинических испытаний, продолжавшихся с июня 2020 года по январь 2021 года.

В этих наблюдениях принимало участие три сотни жителей Британии, которые уже заразились коронавирусом, но еще не испытывали явных симптомов болезни. Ученые воспользовались этим для изучения того, как прием азитромицина повлияет на характер развития инфекции и вероятность последующей госпитализации носителей COVID-19.

Как показали эти наблюдения, постоянный прием достаточно больших доз азитромицина не улучшил состояние пациентов, переживших легкие и средние формы коронавирусной инфекции, а также не снизил вероятность попадания в реанимацию среди тех добровольцев, которые пережили тяжелые формы COVID-19.

Подобные результаты клинических испытаний, как считают профессор Ричардс и его коллеги, говорят в пользу того, что использование азитромицина в качестве одного из компонента терапии от COVID-19 следует прекратить во всех странах мира, где сейчас это практикуется. Это, как надеются ученые, отдалит тот момент времени, когда этот антибиотик потеряет эффективность и станет бесполезным для борьбы с другими инфекциями.