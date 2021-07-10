Исландский эксперимент по введению четырехдневки завершился полным успехом

На сегодня исландский эксперимент - самый крупный из аналогичных исследований по миру. С 2015 по 2019 год в нем приняли участие около двух с половиной тысяч человек, то есть чуть более 1% от всех рабочих мест Исландии. Вместо обычных пяти дней в неделю и не менее чем 40 часов эти люди работали четыре дня и 35-36 часов. При этом оплата и прочие условия труда сохранялись на прежнем уровне. Сообщает интернет журнал naked-science.ru.

В результате, как следует из недавно опубликованного отчета, продуктивность задействованных в эксперименте работников либо осталась такой же, как ранее, либо вовсе повышалась. Негативные эффекты такого подхода встречались в подавляющем меньшинстве случаев. При этом участники исследования говорили о радикальном улучшении самочувствия и удовлетворенности жизнью.

Среди наиболее частых преимуществ четырехдневной рабочей недели они отмечали:

меньше стресса и риска выгорания; улучшение как физического, так и психического здоровья; появление дополнительного времени на взаимодействие с семьей; стало проще разграничивать время между работой и личной жизнью; появились силы и возможности заниматься хобби.

Эксперименты, аналогичные исландскому, проводят еще в нескольких странах: