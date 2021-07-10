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Исландский эксперимент по введению четырехдневки завершился полным успехом

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- Ренат Кольцов
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На сегодня исландский эксперимент - самый крупный из аналогичных исследований по миру. С 2015 по 2019 год в нем приняли участие около двух с половиной тысяч человек, то есть чуть более 1% от всех рабочих мест Исландии. Вместо обычных пяти дней в неделю и не менее чем 40 часов эти люди работали четыре дня и 35-36 часов. При этом оплата и прочие условия труда сохранялись на прежнем уровне. Сообщает интернет журнал naked-science.ru.

В результате, как следует из недавно опубликованного отчета, продуктивность задействованных в эксперименте работников либо осталась такой же, как ранее, либо вовсе повышалась. Негативные эффекты такого подхода встречались в подавляющем меньшинстве случаев. При этом участники исследования говорили о радикальном улучшении самочувствия и удовлетворенности жизнью.

Среди наиболее частых преимуществ четырехдневной рабочей недели они отмечали:

  1. меньше стресса и риска выгорания;
  2. улучшение как физического, так и психического здоровья;
  3. появление дополнительного времени на взаимодействие с семьей;
  4. стало проще разграничивать время между работой и личной жизнью;
  5. появились силы и возможности заниматься хобби.

Эксперименты, аналогичные исландскому, проводят еще в нескольких странах:

  1. Испанское правительство в рамках противодействия коронавирусной пандемии предложило коммерческим компаниям ввести сокращенную рабочую неделю. Инициатива одновременно и эпидемиологическую обстановку должна стабилизировать, и показать, как меняется эффективность бизнеса при таком подходе.
  2. А новозеландское подразделение корпорации Unilever по собственной инициативе проводит опыт по сокращения количества рабочих часов в неделю на 20% при сохранении заработной платы.
  3. Наконец, британское правительство рассматривает возможность использовать четырехдневную неделю среди прочих выгод как средство снижения углеродного следа страны.


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URL: https://www.vb.kg/403349
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