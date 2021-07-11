По факту злоупотребления задержан Дуйшен Сатыбалдиев

По факту злоупотребления служебным положением при выдаче паспорта КР гражданам Турции задержан бывший глава департамента ГРС Дуйшен Сатыбалдиев.

В 2016-м году под председательством Фарида Ниязова комиссия по вопросам гражданства при президенте Кыргызской Республики было принято решение о принятии в кыргызское гражданство десяти граждан Турции. В том же году Алмазбек Атамбаев утвердил своим указом решение комиссии о принятие в гражданство. Следственная служба считает, что противоправные действия осуществлялись посредством налаженных коррупционных схем по предоставлению гражданства Кыргызской Республики гражданам Турции.

Задержанный Дуйшен Сатыбалдиев водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.