Выявлен подкуп голосов со стороны партии "Эмгек"

Вчера, 10 июля 2021 года, ГКНБ Кыргызской Республики задержана с поличным при раздаче денежных средств жителям МТУ-2 Ленинского района г. Бишкек, представитель партии "Эмгек" "К.Э.А.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия установлено, что "К.Э.А." по указанию кандидата от партии "Эмгек" - "Р.у.Т." осуществляла раздачу денежных средств жителям МТУ-2, в размере 1000 сомов за каждого прописанного избирателя.

В ходе личного обыска у "К.Э.А." также были обнаружены денежные средства в размере 10 тыс. сомов, предназначенные для раздачи, а также список избирателей с пометкой о получении денежных средств.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.