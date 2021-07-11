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Выявлен подкуп голосов со стороны партии "Эмгек"

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 10 июля 2021 года, ГКНБ Кыргызской Республики задержана с поличным при раздаче денежных средств жителям МТУ-2 Ленинского района г. Бишкек, представитель партии "Эмгек" "К.Э.А.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия установлено, что "К.Э.А." по указанию кандидата от партии "Эмгек" - "Р.у.Т." осуществляла раздачу денежных средств жителям МТУ-2, в размере 1000 сомов за каждого прописанного избирателя.

В ходе личного обыска у "К.Э.А." также были обнаружены денежные средства в размере 10 тыс. сомов, предназначенные для раздачи, а также список избирателей с пометкой о получении денежных средств.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/403362
Теги:
Бишкекский горкенеш, ГКНБ, выборы, нарушения, Бишкек
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