Лионель Месси впервые выиграл трофей с национальной сборной (Видео)

Аргентина в финале Кубка Америки обыграла Бразилию со счетом 1:0.

Для капитана сборной Аргентины этот трофей стал первым в составе национальной сборной.

До этого момента,34-летний Лионель Месси вместе со сборной Аргентины был вице-чемпионом мира-2014, и трижды завоевал серебряные медали Кубка Америки.

На Кубке Америки Месси провел все 7 матчей, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.

Капитан ярко отпраздновал первую победу с национальной сборной Аргентины: танцевал с кубком, скандировал кричалки и пел песни в раздевалке.