Лионель Месси впервые выиграл трофей с национальной сборной (Видео)

Аргентина в финале Кубка Америки обыграла Бразилию со счетом 1:0.
Для капитана сборной Аргентины этот трофей стал первым в составе национальной сборной.
До этого момента,34-летний Лионель Месси вместе со сборной Аргентины был вице-чемпионом мира-2014, и трижды завоевал серебряные медали Кубка Америки.
На Кубке Америки Месси провел все 7 матчей, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.
Капитан ярко отпраздновал первую победу с национальной сборной Аргентины: танцевал с кубком, скандировал кричалки и пел песни в раздевалке.
Messi chants in the dressing room— Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) July 11, 2021
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