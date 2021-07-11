Очень жарко. Пассажир авиарейса открыл аварийный выход, рейс задержали

В аэропорту Шереметьево пассажир рейса Москва-Анталья открыл люк аварийного выхода самолета из-за жары в салоне, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что вылет рейса задержали на два часа, а система кондиционирования в самолете не работала - некоторые из пассажиров теряли сознание из-за духоты.

Мужчина, устав ждать, отправился к аварийному выходу и открыл его. Система выпустила надувной трап. Авиакомпании в результате пришлось перенести время вылета и заменить самолет.

О наказании для открывшего люк пассажира не сообщается.