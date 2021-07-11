Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 100.02 - 101.35

Очень жарко. Пассажир авиарейса открыл аварийный выход, рейс задержали

53  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В аэропорту Шереметьево пассажир рейса Москва-Анталья открыл люк аварийного выхода самолета из-за жары в салоне, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что вылет рейса задержали на два часа, а система кондиционирования в самолете не работала - некоторые из пассажиров теряли сознание из-за духоты.

Мужчина, устав ждать, отправился к аварийному выходу и открыл его. Система выпустила надувной трап. Авиакомпании в результате пришлось перенести время вылета и заменить самолет.

О наказании для открывшего люк пассажира не сообщается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403371
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  