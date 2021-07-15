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Чекисты прикрыли подпольный игорный клуб в Джалал-Абаде

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 14 июля, сотрудниками ГКНБ в ходе проведения мероприятий зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.212 ч.2 (Организация или содержание притона для проведения азартных игр, проведение азартных игр) УК КР выявлена и пресечена незаконная подпольная игорная деятельность в Джалал-Абаде.

Установлено, что группа лиц из числа граждан нашей страны организовали незаконное подпольное игорное заведение, в котором представлена игра слотов для азартного проведения досуга под видом компьютерных игровых клубов. Игорное заведение ежедневно посещало до 50 человек.

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Сегодня, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ с поличным задержаны администратор заведения "К.Т.К.", а также пять посетителей для всех выяснения обстоятельств их нахождения в этом заведении. Также установлено, что организаторами подпольного игорного клуба являются два гражданина Кыргызстана.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные действия.


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URL: https://www.vb.kg/403375
Теги:
ГКНБ, игорный бизнес, казино
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