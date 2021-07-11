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Сотрудники центрального аппарата омбудсмена проводят мониторинг голосования

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники центрального аппарата омбудсмена и представительств акыйкатчы по городу Ош и Ошской области, а также Чуйского областного представительства осуществляют мониторинг голосования на повторных выборах депутатов городских кенешей в Бишкеке, Оше и Токмоке.

По состоянию на 18 часов представителями акыйкатчы выявлены следующие нарушения:

Поступила жалоба на заместителя директора учебного заведения ТИПТГ города Токмок С.Керимову от А.Э., У/П п/п "Бирге-Вместе" на то, что она агитирует и оказывая давление на студентов, заставляет их отдавать свои голоса п/п "Эмгек";

УИК-1202. В физико-математической школе лицее №61 УИК находится на 2-м этаже, что не позволяет реализовать права избирателя для людей с ОВЗ.

УИК №1215. Также как и в УИК №1202, помещение для голосования находится на втором этаже.

УИК 1337 и №1214. Отсутствуют пандусы для ЛОВЗ.

УИК 7076. Обнаружены массовые завозы избирателей. О данном факте сообщено в милицию.

УИК №5287 (Ош) получен Акт со стороны наблюдателей от одной из партий по поводу того, что не работает монитор. О данной технической неполадке сообщено в ТИК.

О своих предложениях по обеспечению, улучшению и защите избирательных прав граждан аппарат акыйкатчы сообщит дополнительно после обобщения всех поступивших сообщений от сотрудников главного правозащитного органа республики, СМИ, правозащитных НКО и граждан республики, принимающих участие и отслеживающих ход сегодняшних выборов.


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URL: https://www.vb.kg/403380
Теги:
выборы, мониторинг, нарушения, омбудсмен, представительство омбудсмена
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