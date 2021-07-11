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Член ЦИК Маматов:по всем фактам нарушений будет дана правовая оценка

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- Ренат Кольцов
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На брифинге в Центральной избирательной комиссии член ЦИК Маматов Кайрат обратился к лидерам партий, участвующим в выборах в трех городах.

"Хотел бы обратиться к лидерам политических партий, кандидатам - по всем фактам нарушений со стороны представителей партий, которые фиксируются в день голосования, будет дана правовая оценка. При подведении итогов голосования будут приниматься решения в соответствии с законодательством. Те меры, которые принимали ранее, будем принимать и на этот раз, - , сообщается на сайте ЦИК КР.

Поэтому прошу воздержаться от подкупа и использования административнго ресурса.

Мы должны довести выборы до логического конца, чтобы городские кенеши смогли приступить к своей работе. Накопилось много задач по экономическому развитию, социальной сфере, которые необходимо решать", - сказал он.

Член ЦИК Маматов:по всем фактам нарушений будет дана правовая оценка.


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URL: https://www.vb.kg/403381
Теги:
выборы, местные выборы, ЦИК
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