Международная школа "МедИАЦия" отправилась в Кыргызстан

Международная школа "МедИАЦия" будет работать в Бишкеке с 12 по 18 июля. Участие в ней, как сообщается, смогут принять студенты факультетов журналистики, международных отношений, регионоведения и другие заинтересованные в тематике программы молодые специалисты.

Международная медиашкола "МедИАЦия"- площадка, созданная для развития навыков молодых журналистов начинающих и действующих журналистов Центральной Азии и России, специализирующихся на освещении интеграционных процессов на евразийском пространстве. Цель школы: обучение и повышение профессиональных навыков журналиста, как основного участника коммуникаций между государством и обществом. Организатором выступает Информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при поддержке Фонда Президентских грантов.

Нынешняя программа реализуется с июня по сентябрь в Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане. Основная тема Бишкекской недели - роль гражданского общества в евразийской интеграции. Эксперты обсудят существующие гражданские инициативы в республике, их роль в политических изменениях, уровень поддержки евразийского сотрудничества в обществе, влияние СМИ и новых медиа на формирование образа евразийской интеграции, другие актуальные вопросы.

Участники проекта смогут посетить 5 онлайн-лекций и 3 очных мастер-класса с ведущими журналистами России и Кыргызстана. В числе лекторов - старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук (ИМЭМО РАН) Алексей Кривопалов, генеральный директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев, шеф-редактор научно-исследовательского центра проблем интеграции стран ЕАЭС "Союзный нарратив 2050" Семен Уралов, ведущий научный сотрудник Центра стратегических социальных и социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН Ирина Шушпанова и другие. Офлайн-мероприятия будут включать, в том числе, круглый стол с участием редакции представительства "Российской газеты" в Бишкек, мастер-классы от журналиста газеты "Известия" Эльнара Байназарова, редактора портала "Евразия.Эксперт" Елены Добрыниной.

Отмечается, что участие в программе дает возможность стажировки в компании-партнере проекта, публикации своих аналитических материалов на портале информационно-аналитического центра МГУ, повышение профессиональных навыков и углубление знаний о регионе Центральной Азии.