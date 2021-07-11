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Кабинет министров взял на контроль расследование ДТП в Боомском ущелье

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- Айжан Мамбеталиева
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Пострадавшим оказана необходимая амбулаторная медицинская помощь, после чего все дети доставлены в город Бишкек и переданы родителям.

У одного из пассажиров 1993 года рождения диагностирован закрытый перелом подвздошной кости. Пострадавшая находится в Кеминской территориальной больнице. Девушке оказана необходимая медицинская помощь, в ближайшее время ее также доставят в город Бишкек.

Всего в дорожно-транспортном происшествии пострадало 6 человек, их них - 5 детей и 1 взрослый.

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова поручила соответствующим государственным органам провести необходимые мероприятия с целью выяснения причин автоаварии и определения виновных в произошедшем. Завтра по факту данного дорожного-транспортного происшествия будет проведено отдельное совещание.


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URL: https://www.vb.kg/403386
Теги:
дети, ДТП, Боомское ущелье
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