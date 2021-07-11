Предварительные итоги повторных выборов в трех городах

По данным ЦИК на 21:30 обработаны данные с 99% АСУ.
По предварительным данным, шесть партий набрали более 7% на повторных выборах в БГК:
- "Эмгек" – 18,23%, 11 мандатов.
- "Ата-Журт Кыргызстан" – 14,11%, 9мандатов.
- "Ишеним" – 12,47%, 8 мандатов.
- "Ынтымак" – 10,81%, 7 мандатов.
- "Социал-демократы" – 8,13%, 5 мандатов.
- "Онугуу-Прогресс" – 8,11%, 5 мандатов.
В Токмокский городской кенеш проходят 5 партий, преодолевшие 7-процентный барьер.
- "Бирге-Вместе" - 28,27%, 9 мандатов.
- "Эмгек" - 24,82%, 8 мандатов.
- "Асыл Мурас-Жаштар" - 16,66%, 5 мандатов.
- "Патриот Ынтымагы" - 13,69%, 5 мандатов.
- "Эл-Биримдиги" - 12,13%, 4 мандата.
В Ошский городской кенеш проходят 4 партии.
- "Ата-Журт Кыргызстан" - 38,14% 18 мандатов.
- "Биздин Кыргызстан" - 32,17% 16 мандатов.
- "Улуттар Биримдиги" - 15,43 7 мандатов.
- "Бир-Бол" - 8,92% 4 мандата.