Предварительные итоги повторных выборов в трех городах

По данным ЦИК на 21:30 обработаны данные с 99% АСУ.

По предварительным данным, шесть партий набрали более 7% на повторных выборах в БГК:

"Эмгек" – 18,23%, 11 мандатов. "Ата-Журт Кыргызстан" – 14,11%, 9мандатов. "Ишеним" – 12,47%, 8 мандатов. "Ынтымак" – 10,81%, 7 мандатов. "Социал-демократы" – 8,13%, 5 мандатов. "Онугуу-Прогресс" – 8,11%, 5 мандатов.

В Токмокский городской кенеш проходят 5 партий, преодолевшие 7-процентный барьер.

"Бирге-Вместе" - 28,27%, 9 мандатов. "Эмгек" - 24,82%, 8 мандатов. "Асыл Мурас-Жаштар" - 16,66%, 5 мандатов. "Патриот Ынтымагы" - 13,69%, 5 мандатов. "Эл-Биримдиги" - 12,13%, 4 мандата.

В Ошский городской кенеш проходят 4 партии.