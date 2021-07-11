Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 100.02 - 101.35

Предварительные итоги повторных выборов в трех городах

144  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По данным ЦИК на 21:30 обработаны данные с 99% АСУ.

По предварительным данным, шесть партий набрали более 7% на повторных выборах в БГК:

  1. "Эмгек" – 18,23%, 11 мандатов.
  2. "Ата-Журт Кыргызстан" – 14,11%, 9мандатов.
  3. "Ишеним" – 12,47%, 8 мандатов.
  4. "Ынтымак" – 10,81%, 7 мандатов.
  5. "Социал-демократы" – 8,13%, 5 мандатов.
  6. "Онугуу-Прогресс" – 8,11%, 5 мандатов.

В Токмокский городской кенеш проходят 5 партий, преодолевшие 7-процентный барьер.

  1. "Бирге-Вместе" - 28,27%, 9 мандатов.
  2. "Эмгек" - 24,82%, 8 мандатов.
  3. "Асыл Мурас-Жаштар" - 16,66%, 5 мандатов.
  4. "Патриот Ынтымагы" - 13,69%, 5 мандатов.
  5. "Эл-Биримдиги" - 12,13%, 4 мандата.

В Ошский городской кенеш проходят 4 партии.

  1. "Ата-Журт Кыргызстан" - 38,14% 18 мандатов.
  2. "Биздин Кыргызстан" - 32,17% 16 мандатов.
  3. "Улуттар Биримдиги" - 15,43 7 мандатов.
  4. "Бир-Бол" - 8,92% 4 мандата.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403388
Теги:
местный кенеш, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  