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Узбекистан в конце августа получит новый скоростной поезд "Афросиаб"

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Узбекистан в конце августа получит новый скоростной поезд "Афросиаб", сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные O"ztemiryo"lyo"lovchi.

30 июня из порта Бильбао (Испания) в порт Санкт-Петербурга (Россия) прибыли 2 локомотива и 11 вагонов "Афросиаба". Еще 4 вагона были доставлены отдельно на пароме.

В настоящее время специалисты "Узбекистон темир йуллари" вместе со своими российскими коллегами готовятся поставить этот современный поезд на рельсы и доставить его в нашу страну.

В 2019 году Узбекистан подписал контракт на поставку двух скоростных поездов "Афросиаб" до конца 2021 года. Их общая стоимость оценивалась в 57,5 миллиона евро.

Напомним, что отечественные железнодорожники уже больше восьми лет эксплуатируют поезда и пассажирские вагоны испанской компании Talgo. Они получили название в честь древнего городища "Афросиаб" и обслуживают пассажиров на маршруте Ташкент-Самарканд-Карши и Ташкент-Самарканд-Бухара. На сегодняшний день в парке железнодорожников – четыре скоростных состава "Афросиаб".

Новые скоростные поезда необходимы железнодорожникам для обслуживания будущего маршрута Ташкент – Бухара – Хива, а также повышения частоты курсирования на действующих направлениях. Сегодня одна из главных проблем с высокоскоростными поездами в Узбекистане – высокий спрос на билеты в них и, как следствие, дефицит билетов.


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URL: https://www.vb.kg/403391
Теги:
железная дорога, Узбекистан, поезд
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