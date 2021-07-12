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В Бишкеке появилась картина в стиле граффити на тему смога

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- Н Крайнова
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В Бишкеке, в сквере Физкультурный, на улице Ахунбаева, появилась картина граффити на экологическую тему. Авторами выступили бишкекские художники Вера Андрианова и Арслан.

Уличную картину нарисовали на бетонном заборе Физкультурной академии. Рисунок разделен на две половины. Одна половина изображает зеленый Бишкек, а другая - серый и задыхающийся в смоге город. Авторы оставили слоган "Твой город– твой выбор".

"Может все и забыли какого было задыхаться от смога всего полгода назад в Бишкеке, а мы напомним, работа как раз посвящена той ужасной зиме, которую мы пережили, и тем зимам которые предстоит (если повезет) пережить. Пока мы не изменим свое потребительское отношение к окружающему нас миру" – сообщила на своей страничке в социальной сети одна из художников Вера Андрианова.


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URL: https://www.vb.kg/403396
Теги:
искусство, экология, Бишкек
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