В Бишкеке появилась картина в стиле граффити на тему смога

В Бишкеке, в сквере Физкультурный, на улице Ахунбаева, появилась картина граффити на экологическую тему. Авторами выступили бишкекские художники Вера Андрианова и Арслан.

Уличную картину нарисовали на бетонном заборе Физкультурной академии. Рисунок разделен на две половины. Одна половина изображает зеленый Бишкек, а другая - серый и задыхающийся в смоге город. Авторы оставили слоган "Твой город– твой выбор".

"Может все и забыли какого было задыхаться от смога всего полгода назад в Бишкеке, а мы напомним, работа как раз посвящена той ужасной зиме, которую мы пережили, и тем зимам которые предстоит (если повезет) пережить. Пока мы не изменим свое потребительское отношение к окружающему нас миру" – сообщила на своей страничке в социальной сети одна из художников Вера Андрианова.