За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 42 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 42 медицинских работника. Такие данные на 12 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 15 случаев,
в Чуйской области - 3,
в Ошской области - 2,
в Джалал-Абадской области - 5,
в Баткенской области - 13,
в Таласской области - 2
в Иссык-Кульской области - 1,
в Нарынской области -1.
За сутки из стационаров были выписаны 7 выздоровевших медработников. На домашней самоизоляции находятся - 11 человек.
За весь период у медицинских работников было зарегистрировано 5920 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5154 человека.