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За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 42 медицинских работника

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- Анастасия Карелина
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За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 42 медицинских работника. Такие данные на 12 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 15 случаев,

в Чуйской области - 3,

в Ошской области - 2,

в Джалал-Абадской области - 5,

в Баткенской области - 13,

в Таласской области - 2

в Иссык-Кульской области - 1,

в Нарынской области -1.

За сутки из стационаров были выписаны 7 выздоровевших медработников. На домашней самоизоляции находятся - 11 человек.

За весь период у медицинских работников было зарегистрировано 5920 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5154 человека.


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URL: https://www.vb.kg/403399
Теги:
эпидемия, Кыргызстан, медицина, медики, коронавирус, COVID-19
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