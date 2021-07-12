Минздравы стран ШОС определили приоритеты в борьбе с коронавирусом

Страны ШОС сосредоточатся на реализации первоочередных задач в борьбе с коронавирусом. Они были определены в ходе прошедшей на днях в онлайн-формате четвертой встречи министров здравоохранения стран Шанхайской организации сотрудничества, участие в которой принял министр здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев.

К числу приоритетов глава Минздрава России Михаил Мурашко отнес обмен информацией об эффективности вакцинных препаратов, а также обмен штаммами коронавирусной инфекции для их изучения и быстрого реагирования.

"С появлением новых штаммов коронавируса высокую важность имеет мониторинг распространения и исследование их свойств, в первую очередь в отношении эффективности вакцин и приобретенного иммунитета в ответ на "базовый" вариант. Предлагаю сделать это одним из приоритетов в сотрудничестве стран ШОС, учитывая нашу географическую сопряженность. При этом сотрудничество должно включать не только обмен информацией, включая информацию об эффективности применяемой медикаментозной терапии, но и, что очень важно для быстрого реагирования и принятия превентивных мер - обмен штаммами COVID-19", - заявил Мурашко.

Еще одной важной темой названо определение необходимых параметров ревакцинации как привитых, так и переболевших COVID-19. По словам министра здравоохранения РФ, это может быть реализовано только в продолжительных наблюдательных исследованиях, в том числе и с учетом циркуляции новых вариантов. "Здесь одну из ключевых ролей должны сыграть масштабность исследований и сбор статистики, и это также может стать одной из точек нашего с вами продуктивного сотрудничества", - считает Мурашко.

Он также заявил, что пандемия практически во всех странах обусловила негативные демографические тенденции - снижение ожидаемой продолжительности жизни и избыточную смертность. "Неосуществленные профилактические мероприятия и недополученная медицинская помощь уже сейчас ухудшают показатели по многим неинфекционным заболеваниям", - отметил он.

"Важно в наших странах сохранить эти ценности, развивать культуру ответственного отношения к своему здоровью. Все это в конечном итоге должно привести к нашей общей цели - обеспечению устойчивости систем здравоохранения государств - членов ШОС", - убежден Михаил Мурашко.

Участники заседания рассказали о ситуации с COVID-19 в своих странах, обсудили проект Плана сотрудничества в рамках ШОС в области здравоохранения на 2022-2024 годы и приняли совместное заявление.