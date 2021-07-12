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Толекан Исмаилова предлагает провести общенациональный Диалог-форум

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- Анастасия Карелина
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Директор правозащитной организации "Бир дуйно - Кыргызстан" Толекан Исмаилова обратилась к президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

В своем обращении правозащитница предлагает осенью 2021 года провести Общенациональный Диалог-Форум для предупреждения рисков, конфликтов и бедствий, продвижения гендерного равенства и гендерной справедливости, поддержки реформ для построения правового государства без дискриминации и насилия в будущем.

Мы приводим текст срочного обращения Толекан Исмаиловой полностью:

"Уважаемый Президент КР господин Жапаров Садыр Нургожоевич,

Начиная с октябрьских событий 2020, мы вели и ведем постоянный гражданский мониторинг за деятельностью новой власти в Кыргызстане. После всех революций в нашей стране, мы задавали вопросы, а чем лучше пришедшие к власти новые чиновники разных уровней?

Наши вопросы:

Как изменяется жизнь кыргызстанцев, выполняются ли обещания, данные перед выборами разных уровней?

Лучше ли стали предоставляться услуги гражданам и шире ли стала возможность равного доступа граждан к информации, в условиях пандемии?

Насколько расширились горизонтальные площадки для равного участия граждан по волнующим общественно значимым проблемам общества?

Как решаются самые острые вопросы по системным проблемам, для обеспечения безопасности жизни людям, живущим в зонах рисков и бедствий, как урановые хвостохранилища в КР (их 92), как остатки советского наследия, а Майлуу внесен в десять самых опасных мест в мире?

Каковы результаты деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций в КР?

Где доступ к информации для граждан КР с измеримыми результатами и индикаторами для позитивных перемен, включая, "БИЗНЕС И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА"?

Учитывая новые вызовы и риски, граждане хотят увидеть именно сейчас План по предупреждению чрезвычайных бедствий и катастроф в осенне-зимний период, включая информацию о том, насколько качественно и бесперебойно будет работать ТЭЦ в Бишкеке, не отравляя граждан ядовитым дымом?

Учитывая резкий рост безработицы граждан, особенно уязвимых граждан и уязвимых семей, включая регионы, когда граждане получат доступ к национальному плану по обеспечению граждан безопасными продуктами в формате Продовольственной программы КР на 2021-2023?

Новым риском для общественной безопасности граждан и КР являются военные агрессии на приграничных территориях КР со стороны Таджикистана, а ситуация в Афганистане становится с каждым днем трагичнее. Мы хотели бы увидеть с альтернативными компонентами План действий власти в случаях военной агрессии.

Люди всегда верят в позитивные перемены в их жизни, но когда приходит разочарование, они становятся еще больше маргинальными или радикальными, теряя веру в ненасильственные и мирные перемены через выборы разных уровней. Я далека от обвинения людей в маргинализации, я хочу подчеркнуть маргинальную политическую систему в Кыргызстане, когда определенная группа людей, пришедших к власти, диктует свои правила и ценности для людей, находясь в отрыве от них, не понимая нужд и потребностей граждан в условиях новых рисков и бедствий, нерешенных системных кризисах, как масштабная политическая коррупция и растущая безработица, бедность, масштаб пандемии, когда страдают самые уязвимые, женщины, дети.

Наши ожидания:

"Кыргызская Республика остается приверженной демократическому развитию, защите и поощрению прав человека, а также всем своим международным обязательствам и будет продолжать их планомерно исполнять", - подчеркнули Вы, как исполняющий обязанности Президента, Глава Правительства Кыргызской Республики Садыр Жапаров на встрече со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталье Герман.

Вы неоднократно повторяли, что в отличие от предыдущих правителей КР, которые правили страной более 30 лет и привели к глубокому кризису из-за недобросовестного управления и политической коррупции, что Вы будете новым, честным Лидером, уважающим человеческое достоинство и высокие ценности прав и свобод человека в Кыргызстане.

Что Вы заинтересованы и откроете возможности, наконец, продвижению принципов гендерного равенства и гендерной справедливости, окружите командой сильных и молодых лидеров, с инновациями и владеющими современными ИТ-технологиями, обеспечивающих граждан свежей, достоверной информацией для прорыва знаний и практик, наконец для ухода от прошлого наследия, для установления водораздела между прошлым, настоявшим и будущим.

Мы ждем новую Стратегию развития КР, в условиях новых рисков и бедствий, для выполнения и успешности 17 Целей Устойчивого развития-2030, и выполнения Правительством КР Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, Главы 27. Укрепление роли неправительственных организаций: партнеры в процессе обеспечения устойчивого развития Повестка дня на XXI век, Принятой Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года.

Нам важно новое партнерство для устойчивого развития, соблюдения прав и свобод человека в КР:

Основа для деятельности:

27.1. Неправительственные организации играют ключевую роль в формировании и внедрении демократических структур, основанных на участии. Их авторитет объясняется той ответственной и конструктивной ролью, которую они играют в обществе. Официальные и неофициальные организации, а также низовые движения должны быть признаны в качестве партнеров в деле осуществления Повестки дня на ХХI век. Характер той независимой роли, которую играют неправительственные организации в обществе, диктует необходимость реального участия; следовательно, независимость является одним из основных и неотъемлемых свойств неправительственных организаций и непременным условием реального участия.

27.2. Сегодня, когда мировое сообщество стремится отойти от нерациональных моделей развития и встать на путь экологически безопасного и устойчивого развития, одна из основных стоящих перед ним задач заключается в том, чтобы содействовать пониманию общей цели во всех слоях общества. Возможность обеспечения понимания такой цели будет зависеть от готовности всех слоев общества участвовать в подлинно широком сотрудничестве и диалоге и от признания самостоятельной роли, обязательств и особого потенциала каждого.

27.3. Неправительственные организации, включая некоммерческие организации, представляющие группы, которые охватываются настоящим разделом Повестки дня на ХХI век, обладают признанным и разнообразным опытом, специальными знаниями и потенциалом в тех областях, которые будут иметь особое значение для осуществления и обзора экологически безопасного и социально ориентированного устойчивого развития, которому посвящена вся Повестка дня на ХХI век. Таким образом, сообщество неправительственных организаций представляет собой общемировую сеть, которую следует подключить к работе по достижению этих общих целей, наделить соответствующими полномочиями и укрепить.

27.4. Для того чтобы потенциальный вклад неправительственных организаций был реализован в полной мере, в учреждениях, отвечающих за осуществление Повестки дня на ХХI век, и в рамках, направленных на это программ следует стимулировать как можно более тесную связь и сотрудничество между международными организациями, национальными правительствами и местными органами управления, и неправительственными организациями. Неправительственным организациям также необходимо развивать сотрудничество и взаимодействие между собой, с тем чтобы повысить свою эффективность как участников деятельности по обеспечению устойчивого развития.

Мы предоставляли отчетность и внедряли принципы прозрачности и эффективности своей деятельности, поэтому при открытых обвинениях экс-президентом Атамбаевым, мы судились с ним, и Вы видите, где он сейчас находится.

Уважаемый Президент КР,

Вы прекрасно знаете, что ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, термин, употребляемый в разных значениях, введен Аристотелем, который называл гражданским обществом сообщества свободных и равных граждан, связанных между собой определенной формой политического устройства (государство-полис).

В 17-18 веках гражданское общество противопоставлялось абсолютистско-феодальному государству. В распространенном современном значении гражданское общество обозначает совокупность отношений в сфере экономики, культуры и других сферах, развивающихся в рамках демократического общества независимо, автономно от государства. Гражданское общество предполагает существование широкого круга демократических прав и свобод членов гражданского общества. Полное огосударствление общественных отношений ведет к свертыванию прав и свобод человека и останавливает процесс демократического развития в стране и ведет к тоталитаризму.

Мы должны строить правовое государство, где есть реально:

- признание равноправия всех членов общества;

- верховенство права;

- справедливость законов;

- реальность прав и свобод;

- разделение власти.

Мы надеемся на равноправные диалоги, партнерские дискуссии и совместные программы для усиления гражданского общества без дискриминации и насилия.

Мы уверены, что Вы пересмотрите все законопроекты, принятые нелегитимным парламентом КР, мы разрабатываем стратегии судебных тяжб с парламентом КР, для восстановления прав и свобод граждан в Кыргызстане, так как право граждан на свободу ассоциаций и собраний, это основа успешного развития страны и обеспечения безопасности и расширения возможностей развития и участия граждан в управлении государством. Люди первичны, власть вторична.

Наше предложение:

"Бир Дуйно" и партнеры предлагают провести совместный Общенациональный Диалог-Форум для партнерства по имя развития КР осенью 2021 года для предупреждения рисков, конфликтов и бедствий, для продвижения гендерного равенства и гендерной справедливости, и поддержки реформ для построения правового государства без дискриминации и насилия в будущем.

Спасибо за внимание и успехов,

с уважением, Директор Толекан Исмаилова".


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URL: https://www.vb.kg/403407
Теги:
права человека, правозащитники, президент, Кыргызстан, Толекан Исмаилова
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