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Сегодня начался прием в колледжи республики

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- Н Крайнова
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С 12 июля начался прием абитуриентов в организации среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

На 2021-2022 учебный год выделено 4 тысячи 131 бюджетное место. В этом учебном году прием и оформление документов абитуриентов ведется дистанционно с помощью Автоматизированной информационной системы https://2020.edu.gov.kg/spuz/.

Абитуриентам необходимо пройти регистрацию в школе или колледже и получить логин и пароль для входа на сайт https/2020.edu.gov.kg/spuz/. Затем с логином и паролем выбрать колледж и специальность.

Отбор и зачисление абитуриентов в спузы проводится в три тура. В каждом туре абитуриент имеет право подать одну заявку для участия в конкурсе на бюджетное место и одну заявку для участия в конкурсе на контрактное обучение.

Для зачисления абитуриентов, как на бюджетную, так и контрактную формы обучения конкурс проводится по сумме средней оценки аттестата о среднем образовании (11-класс) или свидетельства об основном общем образовании (9-класс) и оценки по одному профилирующему предмету для конкретной специальности, а также, в случае проведения, результатов онлайн тестирования.

В случаях если на одно место претендуют абитуриенты с одинаковой средней оценкой аттестата или свидетельства приемная комиссия спуза имеет право провести для них дополнительные вступительные испытания в режиме онлайн, с применением дистанционных образовательных технологий.

Конкурс по медицинским специальностям проводится по сумме баллов, полученных абитуриентом при сдаче вступительных испытаний, проводимых спузом самостоятельно, и средних оценок документа об образовании и оценки профилирующего предмета.

Специальности в области культуры и искусства и физической культуры и спорта организуют проведение вступительных (творческих) испытаний в традиционном режиме с обязательным соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм.

В Кыргызстане на данное время работает 153 колледж, из них 48 - государственные. Подготовка кадров ведется по 130 специальностям. В настоящее время в колледжах республики обучается почти 96 тысяч человек, занято 7 300 преподавателей и мастеров.


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URL: https://www.vb.kg/403412
Теги:
абитуриент, образование, Кыргызстан, Министерство образования
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