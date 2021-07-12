Впервые на кинорынке Каннского МКФ открыт стенд "Kyrgyz Cinema"

Впервые в истории отечественного кинематографа стенд "Kyrgyz cinema" открыт на кинорынке Каннского международного кинофестиваля. Об этом редакции VB.KG сообщила киновед, член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI, член кыргызской делегации, находящейся в данный момент во Франции, Гульбара Толомушова.

Стенд "Kyrgyz Cinema" посвящен 80-летию отечественного кинематографа. Его кураторы - Гульмира Керимова и Гулкаир Тиленбаева рассказывают посетителям о прошлом и настоящем кыргызского кино, и представляют лучшие фильмы 2020 года: "Шамбалу" Артыкпая Суюндукова, "Акыркы коч" Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу и "Озеро" Эмиля Атагельдиева.

Стенд также рассказывает о фильмах, которые в настоящее время находятся в производстве. Это "Эсимде" Актана Арым Кубата, "Зимние дочки" ("Арно") Дальмиры Тилепбергеновой и "Запах полыни" Айбека Дайырбекова.

В состав делегации, представляющей кыргызское кино на Лазурном побережье, вошли также представитель Asian World Film Festival Асель Шерниязова, сопродюсер фильма "Акыркы коч" Эльнура Осмоналиева, сопродюсеры фильма "Озеро" Айжан Чыныбаева и Эрке Джумакматова, а также участник программы "Канны для молодых" Манас Калдаров.

"Кураторы стенда благодарят Союз кинематографистов Кыргызской Республики, сеть "Синематика" и компанию "М Булак" за поддержку стенда "Kyrgyz Cinema" на Кинорынке в Каннах. Участники делегации выражают свою признательность Посольству Франции и Швейцарии за визовую поддержку, а также Департаменту кинематографии за поддержку моральную", - говорит Гульбара Толомушова.

О том насколько важно для отечественного кинематографа представлять свою продукцию в Каннах, говорилось давно. В 2017 году компания Kazakhstan Cinema LLP, созданная в целях популяризации казахстанского кинобизнеса и продвижения казахстанского кино за рубежом, открыла свой стенд на кинорынке в Каннах. Тогда в течение 10 дней компания представила всем и новые проекты из Кыргызстана: "В поисках мамы", "Мунабия", "Завещание отца", "Путешествие с бомбой", "Саякбай". И вот, наконец, мы открыли собственный стенд.

"Сюрпризом для корреспондента Каннского фестиваля для стран Восточной Европы и вице-директора компании Unifrance Жоэля Шапрона стало также известие о создании в Кыргызстане Киноальманаха "2020", выпущенного в этом году Internews при поддержке ЮСАИД", - добавляет Гульбара Толомушова.