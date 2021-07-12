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Чынгыз Джумагулов по прозвищу "Дөө" вышел на свободу

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Кримавторитет Чынгыз Джумагулов по прозвищу "Дөө" освобожден из мест заключения. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе ГСИН КР.

По данным пресс-службы, Джумагулов освобожден по причине отбытия срока.

Напомним, криминальный авторитет Чынгыз Джумагулов был осужден на пять лет лишения свободы. Решение было принято 19 июня 2020 года. Верховный суд оставил в силе приговор предыдущей инстанции.

Чынгыз Джумагулов был осужден по статье "Хулиганство". Вместе с ним на скамье подсудимых находились Марсбек Тентиев и Ильяс Айдакеев. Оба приговорены к 13 годам лишения свободы.

Все трое были осуждены по делу о жестоком избиении двух мужчин. После избиения их привезли к воротам частной клиники "Камек" и бросили там. Оба посрадавших скончались от полученных травм.


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URL: https://www.vb.kg/403414
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