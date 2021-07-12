Обналичивайте средства с кошелька "О!Деньги" в сети O!Store без комиссии

Мобильный оператор О! продолжает расширять возможности абонентов и запускает уникальную услугу для всех пользователей приложения "Мой О!".

Теперь обналичить средства с электронного кошелька "О!Деньги" можно не только с помощью банковских карт, но и в широкой сети магазинов O!Store. Подобная возможность в Кыргызстане появилась впервые.

Новая услуга позволит снимать наличные с кошелька всего за несколько минут и без комиссии. Для этого потребуется лишь паспорт. При этом стоит отметить, что найти ближайший офис не составит труда, ведь сеть O!Store насчитывает более 100 фирменных магазинов по всей стране.

О приложении

Приложение "Мой О!" превысило отметку в 2 миллиона установок и является одним из самых популярных в Кыргызстане. Личный кабинет абонента О! помогает управлять номером, а кошелек "О!Деньги" позволяет моментально переводить средства на кошельки и карты, а также бесконтактно оплачивать более 900 сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

Установите "Мой О!" по ссылке: Google Play или App Store.

Обналичивание доступно только для электронных денег с кошелька "О!Деньги".

Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.