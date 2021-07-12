Жители Кыргызстана жалуются на отключения электроэнергии

В Кыргызстане жители некоторых населенных пунктов жалуются на частые отключения электроэнергии. Свои претензии они высказывают через социальные сети .

"Село Киргшелк нет света. До обеда не было, после появился, ближе к 17:00 снова отключили. В РЭС невозможно дозвониться. Холодильник размораживается, продукты пропадают. Неужели веерные отключения уже начались?"

На отключения жалуются жители сел: Лебединовка, Новопокровка, Военно-Антоновка, Ленинское.

"В Лебединовке (Калинина-Мичурина) уже 7 раз подряд отключают свет . Только за июнь отключали более шести раз без предупреждения. Почему каждый раз отключают как минимум на шесть часов. Это же беспредел. У них вообще совести нет. У нас сосед лежит под аппаратом. Дома у людей кондиционеры и холодильники не работают продукты портятся", - пишут жители села Лебединовка.

"Уже нет сил! В Чуйской области практически через день выключают свет в Военно-Антоновке", - пишет другой пользователь.

Жалуются и жители города Каракуль из Джалал-Абадской области, который с советских времен является городом гидростроителей и энергетиков.

"С весны этого года очень часто отключают электроэнергию еще и воду! Что это за беспредел! Мамам с маленькими детьми очень трудно в такой ситуации. В жару нет света и воды, это просто катастрофа! У нас газа в городе нигде нет, как готовить пищу детям? В жару экономить электроэнергию не разумно. Где министр энергетики, почему он не работает?" – возмущается жительница Каракуля.

В ответ на все претензии представитель распределительной компании Северэлектро сообщает, что отключения связаны с подготовка энергооборудования к осенне-зимнему периоду.

"В целях предупреждения аварийных ситуаций, которые могут возникнуть зимой, службы распредкомпании проводят ремонтные работы на всех участках электросетей Чуйской и Таласской областей, в г. Бишкек.

Отметим, в рамках подготовки электрооборудования к прохождению осенне-зимнего периода электромонтеры проводят работы по капитальному ремонту оборудования, замене аварийных деревянных опор на железобетонные опоры, строительству СИП провода, ремонту и строительству кабельных линий, вырубке веток деревьев, выносу приборов учёта и т.д. Уважаемые абоненты, в случае возникновения вопросов по электроснабжению обращайтесь в круглосуточный Колл-центр по номерам 1209, 0772/0702/0556001209" – сообщает Северэлектро.