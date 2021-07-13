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Мухаммеду нужны подгузники и правильное лечение

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- Надежда Хохлова
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Мальчик с тяжелой формой ДЦП живет в просто ужасных условиях. Этой семье нужна всесторонняя помощь, но неврологическая реабилитация - первоочередная потребность. А еще Мухаммеду нужны подгузники, их в этом доме ценят больше еды и лекарств.

Найти дом, где живет мальчик и его семья, не так–то просто. Его попросту нет на городской карте. И неудивительно, ведь жилище семьи - по сути крытый двор. Зимой здесь очень холодно, летом - духота невероятная.

Первое, что бросается в глаза, когда переступаешь порог так называемого дома, - гирлянды застиранного белья, от которых пахнет сыростью. "Стираем без порошка, просто в воде", - объясняет мама Мухаммеда Ахматбек кызы Гульжамал. Рядом с ней суетится пожилая женщина, спешно снимая плохо отстиранную детскую одежду.

В импровизированном зале стоит низенький стол со старой клеенкой, рядом - обшарпанный диван. На нем - мальчик с запрокинутой головой. Хрипит и пытается улыбнуться. Это и есть Мухаммед, у него тяжелая форма ДЦП после родовой травмы. В семье еще трое детей: младшему - чуть больше года, он бегает по дому и весело смеется. Детство - удивительная пора, оно может нивелировать даже ужасные условия жизни. Малыш счастлив уже тем, что он есть, чего не скажешь о его маме. Недавно ее бросил муж - не выдержал такой жизни. Помогать с ребенком приехала мама - Таджикан–эже. Она отдает дочке свою пенсию, но это - крохи. Есть все равно нечего, стирать нечем и негде.

Пожилая женщина обращается в разные фонды и благотворительные организации за любой помощью. Им помогают продуктами, иногда - подгузниками, но до главного - реабилитации ребенка - дело так и не доходит.

- Мухаммед недавно перенес тяжелейшую пневмонию. Думали, что он не выживет. Врачи в отделении пульмонологии сказали нам, что ребенка нужно еще раз тщательно обследовать и получить назначения врачей на длительную реабилитацию. Если этого не сделать, общее состояние Мухаммеда продолжит ухудшаться, ведь сейчас он получает только кислородотерапию. На все остальное у нас просто нет денег, - объясняет Таджикан–эже.

Помочь этой семье можно только напрямую, связавшись с Таджикан–эже по телефону 0 (707) 531–304.

Именно бабушка сейчас занимается поиском возможностей для лечения внука, мама же любую свободную минуту тратит на "шабашку", убирая дома и дворы соседей. Помогите, пожалуйста, этой несчастной семье выкарабкаться!


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URL: https://www.vb.kg/403419
Теги:
инвалиды, Бишкек, Помощь
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