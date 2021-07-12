В Кыргызстане фермерам стали доплачивать за качество молока

В Кыргызстане на сегодня количество фермеров-сдатчиков молока, получающих надбавки за качество молока, увеличилось с 8 до 60,3%. Об этом сообщает пресс служба Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов КР .

В Иссык-Кульской области создано 8 новых пунктов сбора молока. Они оснащены танкерами-охладителями молока и оборудованием для тестирования качества молока, которые предоставлены 8 жамаатам фермеров производителей молока.

Данный проект реализуется Центром конкурентоспособности Агробизнеса (ЦКП), под эгидой Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов КР и при финансовой поддержке Всемирного банка.

Продолжается работа по усилению контроля качества молока. Пилотные молокоперерабатывающие предприятия, участвующие в проекте (ЗАО "Ак-Жалга", ЗАО "Сут-Булак", ОсОО "Ак-Булак", СКХ "Ала-Тоо Сут) увеличили частоту анализа до 50-70 индивидуальных проб сырого молока каждого фермера-сдатчика.

"В лаборатории каждого предприятия проверяется сырье каждого фермера-сдатчика с частотой как минимум один раз в месяц. Ранее в лабораториях заводов проверялось преимущественно сборное молоко", - рассказал директор отдела Центра конкурентоспособного агробизнеса при МСВХРР Торокул Беков.

"Провели 64 тысячи 694 индивидуальных проб анализа молока. С начала внедрения платформы контроля качества молока количество фермеров-сдатчиков сырья, получающих надбавки за качество, увеличилось с 8% до 60,3%.

Пилотными предприятиями было оплачено премиальных для 3 тысяч 23 фермеров-сдатчиков за 456 тысяч 339 литров качественного молока, где массовая доля жира составляет от 3,7% до 4,0%, на общую сумму 437 тысяч 452 сомов", - говориться в сообщении министерства.