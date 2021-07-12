Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 100.02 - 101.35

На Украине начались масштабные учения с Британией и США

168  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Николаевской области Украины начались сухопутные международные учения "Казачья булава-2021" с участием военных из Великобритании, США, Канады и Швеции. Сообщение об этом появилось на странице Генштаба Вооруженных сил (ВСУ) страны в Facebook.

Всего в масштабных маневрах задействованы около двух тысяч военнослужащих и 300 единиц военной техники, в том числе танки и бронетранспортеры. Тренировки пройдут с 12 по 24 июля, однако их содержание и цели пока не раскрываются. "Совместные меры усиливают наши общие ценности", - говорится в сообщении командования.

10 июля на Украине завершились самые масштабные в ее истории международные морские учения Sea Breeze-2021. В них приняли участие пять тысяч военных из 32 стран, в том числе состоящих в НАТО, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп.

В частности, военные отработали уничтожение "квазиреспублики" и гражданских волнений, схожих с начавшимися в Донбассе в 2014 году. Речь идет о боях за здания государственных органов власти, блокпосты на дорогах, аэродромы и важные инфраструктурные объекты.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403424
Теги:
Великобритания, Канада, США, Украина, учения, армия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  