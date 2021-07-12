На Украине начались масштабные учения с Британией и США

В Николаевской области Украины начались сухопутные международные учения "Казачья булава-2021" с участием военных из Великобритании, США, Канады и Швеции. Сообщение об этом появилось на странице Генштаба Вооруженных сил (ВСУ) страны в Facebook.

Всего в масштабных маневрах задействованы около двух тысяч военнослужащих и 300 единиц военной техники, в том числе танки и бронетранспортеры. Тренировки пройдут с 12 по 24 июля, однако их содержание и цели пока не раскрываются. "Совместные меры усиливают наши общие ценности", - говорится в сообщении командования.

10 июля на Украине завершились самые масштабные в ее истории международные морские учения Sea Breeze-2021. В них приняли участие пять тысяч военных из 32 стран, в том числе состоящих в НАТО, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп.

В частности, военные отработали уничтожение "квазиреспублики" и гражданских волнений, схожих с начавшимися в Донбассе в 2014 году. Речь идет о боях за здания государственных органов власти, блокпосты на дорогах, аэродромы и важные инфраструктурные объекты.

Источник: lenta.ru