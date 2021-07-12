ОАО "Северэлектро" предупреждает должников об отключении

В Бишкеке, завтра, 13 июля 2021 года автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта электроэнергии ОАО "Северэлектро" произведёт дистанционное отключение более 4,7 тысяч абонентов за дебиторскую задолженность. Из них 3,7 тысяч абонентов являются бытовыми, и более 1,0 тысячи - небытовые абоненты. Отметим, общая дебиторская задолженность абонентов по городу Бишкек составила 8,0 млн. сом. Об этом сообщает пресс-служба Северэлектро.

Во избежание неудобств "Северэлектро" призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно. В компании сообщают, что оплатить можно через приложение "Северэлектро", а также на сайте распредкомпании https://se.kg действует рубрика "Баланс абонента", с помощью которых все абоненты ОАО "Северэлектро", включая бытовых и промышленных абонентов, могут в любой момент увидеть состояние лицевого счёта.

Помимо этого, абоненты могут узнать свой баланс, позвонив в круглосуточный Колл-центр "Северэлектро" по номеру 1209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру 0551 1209.

"Отметим, что абоненты могут не стоять в очереди и оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы "Quickpay", "Pay24", "UMAI", "KICB", "MSТС (Касса-24)", "Megacom", "О!", "Оной", в том числе через электронные кошельки "О!", "MegaPay", "UMAI", "Элсом", в кассах "РСК Банка", "Керемет Банка", "Дос Кредо Банка", "Бакай Банка", "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН", "Халык Банка", "КICВ Банка", "Оптима Банка", а также ГП "Кыргызпочтасы" принимают платежи за электроэнергию в режиме реального времени", - говориться в сообщении.