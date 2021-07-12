Конкурс на лучшее видео о необходимости вакцинации объявили в Бишкеке

Акимиат Свердловского района города Бишкек объявляет онлайн-конкурс на лучший видеоролик о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Желающим стать участником этого творческого состязания, имеющего большое социальное значение, нужно совсем немного. Прежде всего, конечно же, придумать и снять видео. Затем отправить свой ролик в личные сообщения в мессенджере WhatsApp на номер: 0(700)600-634.

Все видео будут опубликованы на страничке Администрации Свердловского района столицы в Facebook, на которую конкурсанту тоже нужно подписаться. А вот победителей определит народное голосование. Выиграют те, чьи видеотворения наберут наибольшее число лайков.

Стартует онлайн-конкурс уже сегодня, 12 июля, и продлится до 15.00 16 июля.

Спонсором конкурса выступает кафе "Жасмин". Занявшему первое место, в качестве приза достанется обед на семью из пяти человек. Лакомиться победитель будет вкуснейшим шашлыком. Занявшему второе место достанется месячный абонемент в тренажерный зал "Дельта". А человек, чье видео станет третьим по количеству собранных голосов, получит на свой телефонный номер единицы на сумму 1000 сомов.