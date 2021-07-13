235 коек есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

235 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные Министерства здравоохранения и соцразвития Кыргызской Республики на 8 часов утра 13 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре - 1;
Республиканской клинической инфекционной больнице - 2;
Клиническом родильном доме №2 - 12;
Городской клинической больнице №1 - 3;
Национальном центре кардиологии и терапии - 5;
Национальном госпитале (ИОВ) - 10;
Национальном центре онкологии и гематологии - 6;
Национальном госпитале (Урологический корпус) - 6;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) - 2;
Республиканском центре наркологии - 11;
Военном госпитале - 4;
Институте курортологии и восстановительного лечения - 56;
Национальном госпитале (Нейрокорпус) - 15;
Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова - 89;
Национальном центре охраны материнства и детства - 13.