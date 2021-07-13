235 коек есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

235 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные Министерства здравоохранения и соцразвития Кыргызской Республики на 8 часов утра 13 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре - 1;

Республиканской клинической инфекционной больнице - 2;

Клиническом родильном доме №2 - 12;

Городской клинической больнице №1 - 3;

Национальном центре кардиологии и терапии - 5;

Национальном госпитале (ИОВ) - 10;

Национальном центре онкологии и гематологии - 6;

Национальном госпитале (Урологический корпус) - 6;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) - 2;

Республиканском центре наркологии - 11;

Военном госпитале - 4;

Институте курортологии и восстановительного лечения - 56;

Национальном госпитале (Нейрокорпус) - 15;

Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова - 89;

Национальном центре охраны материнства и детства - 13.